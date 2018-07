Segmentul de cofetarie, jumatate din divizia de food service a Nordic Food. Compania planuieste o academie de formare profesionala

Stiri pe aceeasi tema

- Managerii și angajații din departamentele de resurse umane din companiile mari vor putea urma cursuri de pregatire profesionala și antreprenoriala, in cadrul unor proiecte derulate de firmele respective, pentru care s-a pus la bataie un buget total de 14,3 milioane de euro, cofinanțat din Politca de…

- Acestea vor implementa proiecte pentru mobilitati de formare profesionala. 5 scoli au obtinut finantare (625 456 euro) prin componenta Erasmus+ KA1 - proiecte de formare profesionala ale elevilor si profesorilor, prin stagii de practica in companii din spatiul european. La nivel national, la termenul…

- Firmele, organizațiile de patroni și alți potențiali solicitanți pot depune proiecte pentr a fi finanțate dintr-un buget total de 3,5 milioane de euro, pentru dezvoltarea profesionala a unor persoane defavorizate din zona Deltei Dunarii, in contextul actual al crizei forței de munca.

- Starbucks a anuntat un plan curajos care are ca scop triplarea veniturilor din China in urmatorii cinci ani, intr-un moment in care majoritatea corporatiilor americane se tem ca tensiunile comerciale dintre SUA si China le-ar putea incurca planurile de extindere in a doua cea mai mare economie din…

- Kaufland a alocat peste 6 milioane de euro proiectelor pentru dezvoltarea comunitatii, a anuntat marti compania, in primul sau raport de sustenabilitate ce prezinta realizarile companiei si impactul activitatii sale in perioada 2016-2017 Proiectele s-au derulat cu ONG-uri in cursul anului…

- Siemens a transmis ca a ajuns la un acord de principiu cu sindicatele in legatura cu planul de a concedia mii de oameni si de a restructura divizia de energie (PG) din Germania, potrivit Reuters. Compania germana incearca sa isi reduca costurile cu cateva sute de milioane de euro in cadrul…

- Microsoft a scos un profit de 7,4 miliarde de dolari in primele trei luni ale anului, fața de un nivel de 5,49 miliarde de dolari in același interval din 2017, scrie Reuters . Compania a consemnat o creștere de 16% a veniturilor, pana la 26,82 miliarde de dolari, peste estimarile de 25,77 miliarde de…

- Vanzarile de smartphone-uri in China au suferit un declin istoric, fiind in scadere cu 21% in primul trimestru din 2018 in comparatie cu aceeasi perioda a anului trecut, potrivit CNN. Consumatorii chinezi au cumparat doar 91 de milioane de telefoane in primele trei luni ale anului. Ultima…