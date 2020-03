SEGA: Sofia face echilibristică pe o frânghie subțire între Atena și Ankara În ultima saptamâna am asistat la înca o înasprire a relațiilor dintre Grecia și Turcia, dupa ce autoritațile de la Ankara au permis fluxului de migranți sa ajunga liber la granița greaca. A fost o încercare evidenta de a face presiuni asupra Uniunii Europene, a carei frontiera externa coincide cu cea greaca - ceva ce a fost declarat deschis de catre liderii diplomației europene. Atena, desigur, nu a fost selectata pentru acest atac doar din cauza pozitiei sale geografice, ci și din cauza conflictelor din ce în ce mai frecvente cu Turcia, care ajung la o ostilitate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Petrolului din Egipt a anuntat marti ca a semnat doua acorduri cu grupul american Exxon Mobil Corp pentru efectuarea de explorare pentru petrol si gaze naturale in Marea Mediterana, informeaza Reuters. Cele doua acorduri includ o investitie de minim 332 milioane de dolari, a precizat…

- Acordul maritim dintre Ankara si Tripoli prinde contur. Ankara iese din izolare in estul Mediteranei.In luna noiembrie, Ankara si guvernul libian au semnat doua acorduri separate, unul in domeniul securitatii si cooperarii militare si un altul privind granitele maritime in estul Mediteranei,…

- Grecia, Cipru si Israel au semnat joi un acord pentru constructia unui gazoduct submarin cu o lungime de 1.900 de kilometri, intre zacamintele din estul Mediteranei care se dezvolta rapid si Europa, transmite Reuters. Decizia vine dupa ce Rusia și Ucraina au semnat luni un contract pe 5 ani un privind…

- Grecia, Cipru si Israel au semnat joi un acord pentru constructia unui gazoduct submarin cu o lungime de 1.900 de kilometri, intre zacamintele din estul Mediteranei care se dezvolta rapid si Europa, transmite Reuters.

- Liderii din Cipru, Grecia si Israel au semnat un acord de baza, joi dupa-amiaza, la Atena, deschizand calea constructiei planificate a gazoductului EastMed in Mediterana, informeaza DPA. Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis, premierul israelian Benjamin Netanyahu si presedintele cipriot…

- Grecia, Cipru și Israel au semnat joi, la Atena, un acord cu privire la gazoductul EastMed, un proiect ”important” potrivit acestor trei țari pentru Mediterana de Est, unde exploatarea hidrocarburilor continua sa alimenteze tensiuni cu Turcia, relateaza AFP. Obiectivul este sa faca din…

- Data cheie este 10 noiembrie 1989, cu putine ore inaintea caderii Zidului Berlinului si o saptamana inaintea declansarii faimoasei Revolutii de Catifea in Cehoslovacia. In acea zi, Todor Jivkov, aflat la putere din anul 1954, a fost destituit de la conducerea Partidului Comunist Bulgar si din functia…

- Romanescu Park Residence, noul proiect rezidențial din Craiova, a anunțat luni, 9 decembrie, in cadrul unui eveniment special, vanzarea a 50% din prima faza și inceperea proiectarii fazei a doua a locuințelor. Pentru ca echipa Romanescu Park Residence pune pret pe comunitate, evenimentul a reunit viitorii…