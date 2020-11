Actuala nesiguranta globala si ingrijorarea pe fondul crizei economice provocate de pandemia de coronavirus risca sa duca la declansarea unui al treilea razboi mondial, a avertizat seful fortelor armate britanice, Nick Carter, conform Reuters. Intr-un interviu difuzat pentru a coincide cu Duminica Pomenirii – comemorarile anuale desfasurate in Regatul Unit in amintirea celor ucisi sau […] The post Șefulul forțelor armate britanice: Incertitudinea globala ar putea declanșa al treilea razboi mondial appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .