Sefului DIICOT, pe care Toader vrea sa-l schimbe din functie, tocmai i-a fost prelungit mandatul cu inca 6 luni

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez pentru Europa si Afaceri Externe, Jean-Yves Le Drian, se intalneste joi, la Bucuresti, cu procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, potrivit site-ului oficial al diplomatiei franceze. Ministrul francez se afla in vizita la Bucuresti,…

- Premierul Viorica Dancila are marti o zi plina. Sefa Executivului este chemata sa dea explicatii si de presedintele Klaus Iohannis, dar si in Parlament, unde a fost chemata sa spuna unde sunt banii din cresterea economica. Si la Cotroceni tema e posibil sa fie aceeasi, avand in vedere ca a…

- Europarlamentarul Ana Gomes o taxeaza dur pe Viorica Dancila, pe care o numeste "premierul de paie" al lui Liviu Dragnea, cel care conduce din umbra Romania. Eurodeputata socialista Ana Gomes ii da, astfel o noua replica fostei sale colege din Parlamentul European, care a acuzat-o ca ar avea…

- Anuntul presedintelui Klaus Iohannis de sustinere a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, este prezentat de una dintre cele mai presigioase institutii de presa ale lumii, care continua sa monitorizeze situatia foarte tensionata din justitia si politica din Romania. "Sefa anticoruptie din Romania,…

- Premierul Viorica Dancila il va primi, joi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, continuand astfel maratonul diplomatic din ultimele zile, in care s-a intalnit cu reprezentanti occidentali ingrijorati de situatia justitiei si a statului de drept din Romania.…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut ca ne aflam intr-un moment in care activitatea de justitie e pusa public la indoiala. Iohannis i-a primit marti la Cotroceni pe magistratii absolventi ai Institutului National al Magistraturii (INM). "Investirea dumneavostra in functie survine…

- Amabsadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, s-a dus marti la Parlament, unde a avut o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Intalnirea a inceput in jurul orei 11:00 si a durat aproximativ o ora, avand loc in biroul lui Liviu Dragnea din Camera Deputatilor, conform…

- Premierul Viorica Dancila il va primi, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Italiei la Bucuresti, Marco Giungi, insa nu inainte de a participa la o intalnire care are loc la hotelul primarului Robert Negoita (PSD), de la Sectorul 3. Dancila si-a anuntat participarea la lucrarile Adunarii…