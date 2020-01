Stiri pe aceeasi tema

- Steve Simon, președintele Asociației de Tenis Feminin (WTA), și-a spus parerea despre ce s-a intamplat in tenis in ultimul deceniu, dar și despre ceea ce urmeaza in anii ce vin, noteaza ziare.com.Steve Simon pariaza pe sportive precum Simona Halep, Ashleigh Barty, Bianca Andreescu și Cori "Coco" Gauff."Circuitul…

- Simona Halep ocupa primul loc in top 5 al celor mai surprinzatoare infrangeri din circuit, potrivit WTA.WTA a alcatuit un top 5 al celor mai surprinzatoare infrangeri din circuit in 2019, iar primul loc este ocupat de Simona Halep, relateaza Hotnews. Este vorba despre eșecul romancei in turul al doilea…

- "Townsend a oprit seria victorioasa a romancei in turneele de Grand Slam cu o revenire care i-a lasat pe spectatori fara cuvinte", a notat WTA. Top 5 infrangeri in 2019: 5. Sofia Kenin vs Ashleigh Barty 6-7(5), 6-3, 6-4 4. Victoria Azarenka vs Elina Svitolina 4-6, 6-1, 7-5 3. Bianca Andreescu vs Angelique…

- Simona Halep 28 de ani, locul 4 WTA se lupta cu Bianca Andreescu pentru titlul de cea mai buna jucatoare a anului 2019, find laudata si de jurnalistii de la Tennis Magazine, potrivit digisport.ro. Alaturi de cele doua jucatoare, cei de la WTA le au mai nominalizat pe Ashleigh Barty, Naomi Osaka si Karolina…

- Simona Halep (28 de ani) a urcat o pozitie, de pe locul 5 pe 4, in clasamentul WTA, dupa Turneul Campioanelor, competitie in care nu abtrecut de faza grupelor. Astfel, campioana de la Wimbledon a depasit-o pe Bianca Andreescu (19 ani, canadianca de origine romana.

- "Ma bucur ca ai revenit alaturi de mine! Cel mai bun antrenor! Cea mai buna echipa! Echipa mea!", a scris Simona Halep pe contul sau de Instagram, alaturi de doua fotografii cu Daren Cahill. Turneul Campioanelor se va disputa din acest an la Shenzhen, in perioada 27 octombrie - 3 noiembrie.…

- Bianca Andreescu și Ashleigh Barty sunt pricipalele favorite la caștigarea Turneului Campioanelor, cel puțin așa susțin casele de pariuri. Bookmakerii au publicat cotele pentru caștigarea competiției, iar numarul unu și patru din ierarhia mondiala sunt vazute favorite, potrivit Mefiafax.Așadar,…

- Nicio modificare nu a survenit in primele 20 de locuri ale clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, cu australianca Ashleigh Barty pe primul loc si romanca Simona Halep pe sase. Barty e urmata de Karolina Pliskova (Cehia), japoneza Naomi Osaka, ucraineanca…