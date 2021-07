Scandalul de spionaj Pegasus pare a fi doar la inceput. Software-ul israelian a fost folosit pentru a sparge conturile de ​WhatsApp ale mai multor politicieni. Acum, si boss-ul cel mare al aplicatiei de mesagerie intervine si comunica rezultatele unei analize interne. Se pare ca acelasi software a fost folosit pentru a sparge si conturile de […] The post Seful WhatsApp rupe tacerea: la ce era folosit, de fapt, softul Pegasus. Ce personalitati au fost atacate? first appeared on Ziarul National .