- Razboi total in Rusia. Președintele rus Vladimir Putin se confrunta cu cea mai grava amenințare la adresa puterii din toți cei 23 de ani in care a condus Rusia. O analiza CNN concluzioneaza ca este uluitor faptul ca tot controlul pe care l-a menținut in acest timp, punctul de forța al autocrației sale,…

- Presedintele american Joe Biden a apreciat luni ca amenintarea omologului sau rus Vladimir Putin cu armele nucleare tactice este „reala”, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Biden condamnase sambata anuntul absolut „iresponsabil” al lui Putin ca Rusia a desfasurat astfel de arme in Belarus. ⚡️US…

- Daca Occidentul va ajuta Ucraina cu avioane de lupta F-16 ar fi „un pericol serios de a tari NATO intr-un conflict armat” cu Rusia, iar aeronavele vor fi distruse, a avertizat vineri liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care a sugerat ca Moscova ar putea lovi bazele unde se afla aceste aeronave, chiar…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat duminica – intr-un interviu pentru publicatia L’Opinion – ca Rusia a „pierdut deja din punct de vedere geopolitic” in razboiul pe care l-a declansat impotriva Ucrainei si a intrat intr-o „forma de vasalitate fata de China”, scrie France Presse. „Rusia…

- Asiguratorii din Romania nu mai emit documentul Carte Verde cu valabilitate in Rusia și Belarus, iar asigurarile Carte Verde emise in aceste state nu mai sunt valabile in Romania, de la 1 iunie, potrivit Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR). Incepand cu 1 iunie 2023, asiguratorii…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a participat la o intalnire a comandamentului militar din regiunea din sudul Ucrainei Herson, detinuta partial de Rusia, a anuntat marti Kremlinul, citat de Reuters. Putin a primit rapoartele comandantilor fortelor aeriene si grupului armat „Dnepr” (Nipru), precum si…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, acuza serviciile secrete din Occident de faptul ca sunt implicate in atacuri ”teroriste” in Rusia, la cateva zile dupa asasinarea unui cunoscut blogger militar rus, Maxim Fomin, alias Vladlen Tatarski, intr-un atentat cu bomba la Sankt Petersburg, relateaza AFP. ”Exista…