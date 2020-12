Șeful Volvo: “Aș fi surprins dacă nu am vinde doar mașini electrice după 2030” Volvo intenționeaza sa dezvolte exclusiv modele electrice la un moment dat dupa anul 2025, dupa ce vanzarile de hibrizi vor scadea sub un anumit prag. Constructorul suedez a repetat de mai multe ori in ultimii ani ca vrea sa dezvolte doar modele hibride și electrice, cu obiectivul ca in 2025 jumatate dintre mașinile vandute sa fie electrice. Oficialii marcii au dezvaluit ca este doar o chestiune de timp pana... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii auto pregatesc din ce in ce mai multe vehicule electrice, iar pentru a asigura un flux bun in ceea ce privește livrarile, aceștia anunța o serie de investiții majore in uzine. In urma cu cateva zile, oficialii BMW au declarat ca investesc 400 de milioane de euro pentru producția de mașini…

- Lotus a anunțat o schimbare radicala de abordare, ca o continuare a proiectului hypercar-ului electric Evija. Șeful Phil Popham a dezvaluit recent ca producatorul vrea sa dezvolte o gama de modele 100% electrice, iar ultimul Lotus cu motor pe benzina va fi lansat in cursul anului viitor. Constructorul…

- In urma cu un an, Mini a lansat Cooper SE (foto), primul model electric de serie al marcii. Constructorul britanic iși concentreaza o parte dintre investiții in viitorul electric, iar acum, oficialii Mini au anunțat ca in perioada urmatoare, portofoliul de modele electrice va crește. Mini anunța dezvoltarea…

- Mercedes-Benz a prezentat azi primele imagini cu trei modele electrice noi, pregatite pentru viitorul apropiat, iar odata cu aceste imagini a confirmat oficial ca aceste trei electromobile vor ajunge in producția de serie foarte curand, informeaza PiataAuto.md .

- Volkswagen AG si trei societati mixte locale intentioneaza sa investeasca in China aproximativ 15 miliarde de euro (17,44 miliarde de dolari) in mobilitatea electrica, in perioada 2020 - 2024, a anuntat Stephan Woellenstein, seful subsidiarei chineze a VW.

- BMW va lansa in cursul anului viitor un Gran Coupe electric i4 care va avea la baza prototipul Concept i4 prezentat in primavara acestui an. Oficialii germani au dezvaluit acum ca noul model electric va primi și o versiune M, cel mai probabil cu o serie de elemente vizuale specifice dupa un model similar…

- Este vorba de cateva modele VW ID.3 1 ST care fac parte din primul lor de modele VW electrice dedicate pietei din Europa. Clientii Bolt primesc odata cu achizitia unui ID.3 1 ST si o incarcare gratuita de pana la 2.000 kwh pe an doar in reteaua proprie VW din Bucuresti.…

- Kia are in gama actuala modelul electric e-Niro, o versiune electrica a lui Niro. Constructorul sud-coreean a anunțat insa ca intenționeaza sa lanseze nu mai puțin de șapte modele electrice dedicate pana in anul 2027, ca parte a strategiei Planul S. Cu aceasta ocazie, asiaticii au prezentat și un teaser…