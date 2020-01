Șeful USR Timiș anunță strategia cu care vrea să învingă politicienii ”consacrați” Președintele USR Timiș, Cristian Moș, a anunțat, astazi, care este strategia pentru alegerile locale din acest an. Intr-o postare pe Facebook, in care vorbește despre intalnirile cu filialele din localitați, Moș a scris ca ” sunt o mulțime de probleme in județ. Dar pentru ca este vorba de comunitați mici, foarte greu ajunge sa se afle […] Articolul Șeful USR Timiș anunța strategia cu care vrea sa invinga politicienii ”consacrați” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut sambata pedepsirea vinovatilor si despagubiri din partea Iranului, dupa ce acesta a recunoscut ca a doborat ''dintr- eroare'' avionul companiei Ukraine Airlines International (UAI) prabusit miercuri la vest de Teheran, la scurt timp…

- Ramona Dzitac și-a dat demisia din funcția de președintele USR Gavojdia, dupa ce a fost acuzat ca ar fi batut o tanara careia i-ar fi luat hainele. Ea risca un dosar penal dupa victima a depus o plangere la Poliție.Scandalul a pornit dupa ce ar fi plecat de la o petrecere cu un dres de baie și o pereche…

- MarkZuckerberg, fondatorul Facebook, l-a laudat pe Donald Trump pentruactivitatea sa pe rețea. Președintele american s-a declarat insaun fan al Twitter, rețeaua sociala concurenta.Amanuntul a fost facut public chiar de președintele Trump, carea dezvaluit luni, intr-o emisiune radio, ce i-a spus MarkZuckerberg…

- Vicepremierul Raluca Turcan a purtat o rochie rosie eleganta si s-a fotografiat langa bradul impodobit alaturi de sotul sau, Valeriu Turcan. Ministrul Tineretului a cantat in noaptea de Revelion, asa cum reiese din fotografia postata pe Facebook. Iar deputatul liberal Daniel Fenechiu a petrecut noaptea…

- Memorandum de desfiintare a SIIJ Foto: Facebook.com Executivul a adoptat, în sedinta de ieri, un memorandum al Ministerului Justitiei, în care se propune desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Ministrul de resort Catalin Predoiu a explicat ca…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a precizat pe pagina sa de Facebook ca a votat, alaturi de sotia sa, pentru cei ''care au ajutat cu adevarat'' judetul. "Am votat azi in Baia Mare, alaturi de sotia mea. Am votat si azi pentru Maramures. (...) Am votat si azi cu cei care au…

- Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, a declarat ca a votat cu gandul ca Romania este casa in care vrea sa regaseasca armonia si pacea, potrivit AGERPRES. "Am votat cu gandul ca Romania este casa noastra, o casa in care vreau sa se regaseasca armonia si pacea. Cred intr-un presedinte patriot, pentru…

- Andrei Caramitru (USR) analizeaza marți, într-o postare pe Facebook, rezultatul votului din primul tur al alegerilor prezidențiale, în urma caruia candidatul candidatului Alianței USR PLUS, Dan Barna, a ieșit pe locul al treilea, el afirmând ca au fost greșeli de strategie, comunicare…