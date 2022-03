”Invazia rusa in Ucraina a pus capat globalizarii pe care am experimentat-o ​​in ultimele trei decenii”, a spus Fink in scrisoarea sa din 2022 adresata actionarilor. ”A lasat multe comunitati si oameni sa se simta izolati si sa priveasca in interior. Cred ca acest lucru a exacerbat polarizarea si comportamentul extremist pe care il vedem in societatea de astazi”, a subliniat Fink. Scrisoarea lui Fink a venit la o luna de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, fortele Moscovei bombardand orase din intreaga tara si ucigand civili care nu pot scapa. SUA si aliatii sai au impus Rusiei sanctiuni fara…