Șeful UPU Buzău, medicul Adrian Zoican, este infectat cu COVID-19 Dezastru la Spitalul Județean Buzau. Dupa ce zece cadre medicale de la secția ATI au fost depistate cu noul coronavirus, șeful Unitații de Primiri Urgențe, Adrian Zoican, a fost și el infectat.Vestea fost data pe Facebook, chiar de cunoscutul doctor. Acesta a facut apel ca toate persoanele care au intrat in contact cu el sa se prezinte la medic, in cazul in care au devenit simptomatici.Dragi prieteni, va aduc la cunostinta ca in cursul zilei de astazi mi-am recoltat un virocult SARS-COV2 deoarece in...Publicata de Adrian Zoican pe Luni, 3 august 2020Medicul Adrian Zoican este candidatul PNL la… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

