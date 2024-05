Stiri pe aceeasi tema

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a primit mulțumiri de la președintele Congresului Evreiesc Mondial, Ronald Lauler, pentru sprijinul acordat deschiderii Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina. „Deschiderea Muzeului de Istorie de la Siret, de ieri, a avut ca tema principala Memorialul…

- In jurul sediului Directiei Nationale Anticoruptie din Bucuresti au fost montate garduri de protectie si s-a suplimentat efectivele de jandarmi. Si asta pentru ca pe langa o multime de jurnalisti s-au strans si multi curiosi cu privire la deznodamantul vizitei lui Florian Coldea la DNA. Florian Coldea,…

- Socrul mare de la nunta din judetul Teleorman care a blocat circulatia in localitatea Buzescu a fost retinut pentru 24 de ore, fiind introdus in arestul IPJ. El este acuzat ca ar fi amplasat cortul si alte ornamente in apropierea locuintei unde a avut loc evenimentul.

- Romanii care prefera sa faca minivacanța de 1 Mai și Paști in țara merg in general pe Litoral, in Maramureș și Bucovina, in vreme ce aceia care aleg destinații externe pleaca in Grecia, Turcia, Bulgaria, dar și Spania și Portugalia, arata datele agențiilor și organizațiilor din turism, consultate de…

- Un barbat de 37 de ani a fost reținut de polițiștii din Iași din greșeala, fiind confundat cu o alta persoana care ar fi jefuit un seif din locuința unui om de afaceri. Cand și-au dat seama de incurcatura, agenții l-au eliberat pe barbatul care nu are nicio legatura cu jaful. Acesta a depus acum […]…

- Seful diplomatiei britanice David Cameron a exclus marti orice schimbare in politica actuala de furnizare de arme catre Israel, in pofida apelurilor de suspendare a acestor vanzari din cauza conflictului din Fasia Gaza, transmite miercuri AFP. „Am trecut in revista cele mai recente sfaturi cu privire…

- Consilierii județeni au aprobat in ședința ordinara de marți, 26 martie, alocarea de bani pentru echipele de prima liga din Maramureș. Cea mai mare suma a fost alocata echipei de rugby Știința Baia Mare – 3,4 milioane lei, in timp ce echipele de handbal Minaur (masculin și feminin) au primit cate 350.000…

- Politia din Republica Moldova a informat ca barbatul care a aruncat duminica doua recipiente cu substante inflamabile peste gardul Ambasadei Federatiei Ruse la Chisinau este cetatean al Republicii Moldova, noteaza Deschide.md. Potrivit sefei Sectiei Comunicare si Protocol a IGP, Diana Fetco, barbatul…