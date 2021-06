Marian Costea, A.L. si C.L. au fost trimisi in judecata dupa o serie de patru talharii comise in aceeasi maniera, in perioada august-septembrie 2017. Prima fapta a fost comisa la sfarsitul lunii august, cand Costea si C.L. au supravegheat zona, in timp ce A.L. smulgea din mana unui tanar borseta in care avea acte si bani. Victima a ramas in mana doar cu cureaua borsetei. Un al doilea atac a fost dat in seara zilei d (...)