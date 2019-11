Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a retras licentele de producere a energiei pentru grupul 5 al termocentralei Rovinari si pentru grupurile 1 si 6 de la Iernut, cu o putere instalata totala de 630 de MW, care nu mai sunt disponibile, potrivit unui comunicat al reglementatorului,…

- Argentinianul Rafael Mariano Grossi a fost ales marti in functia de director general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), transmit AFP si Reuters potrivit Agerpres. ''Cu Rafael Grossi obtinand o majoritate calificata in Consiliul Guvernatorilor, AIEA a facut un pas decisiv in…

- Directorul general al companiei aeronautice Avioane Craiova, Ion-Cristian Drajneanu, a fost revocat din functie de Consiliul de Administratie, la trei luni de la numire, se arata intr-un raport transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- O ancheta interna a fost inceputa la o școala din Bistrița-Nasud dupa ce a fost sesizat un videoclip in care apare un barbat care coboara dintr-un microbuz școlar cu un topor in mana. Materialul video a declansat o ancheta interna la scoala din comuna bistriteana Nimigea.

- Mihai Fifor, secretar general al PSD, a declarat luni ca social-democrații vor „negocia” pentru a ramâne la guvernare și a susținut ca „nu se termina lumea astazi aici” odata cu decizia foștilor parteneri de guvernare.„Este o perioada în care vom negocia,…

- Ancheta interna de la Spitalul din Sighetu Marmației, acolo unde un batran acuza ca ar fi fost agresat, s-a finalizat. Unitatea medicala a remis presei un comunicat in care prezinta rezultatele acesteia. „Referitor la batranul din Sighetu Marmației care ar fi fost agresat in cadrul unitații noastre,…

- Cel puțin doi membri ai misiunii ONU in Libia au fost uciși in urma unei explozii izbucnite in orașul Benghazi, aflat in estul țarii, au informat mai multe surse medicale și din cadrul armatei, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Agerpres.Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio…

- Cel puțin doi membri ai misiunii ONU in Libia au fost uciși in urma unei explozii izbucnite in orașul Benghazi, aflat in estul țarii, au informat mai multe surse medicale și din cadrul armatei, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio…