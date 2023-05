Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii din Educatie au anuntat, miercuri, dupa intalnirea cu premierul Ciuca, la Palatul Victoria ca nu s-a ajuns la un acord si ca greva din invatamant va incepe luni, 22 mai, pentru ca promisiunile sunt nesatisfacatoare. ”Ni s-au avansat niste propuneri pe care noi le consideram nesatisfacatoare,…

- Premierul in funcție, care este și președintele PNL, Nicolae Ciuca, i-a uimit, luni, pe liberali cand a afirmat ca indiferent de propunerile acestora pentru viitorul cabinet de la Palatul Victoria, viitorul premier, adica președintele PSD Marcel Ciolacu, va fi cel care va decide lista finala a miniștrilor.…

- Viitorul premierului Nicolae Ciuca va fi decis, asa cum sustine si el, de rotativa guvernamentala. Intrebat daca va ramane in guvern, dupa ce Marcel Ciolacu va prelua fraiele la Palatul Victoria, premierul in funcție a spus ca nu exclude aceasta varianta. Surse liberale susțin, in plus, ca posibila…

- Șeful ANAF, Lucian Heiuș, susține ca nu exista o „gaura” de 20 de miliarde de lei din buget. Conform lui Heiuș, este o ajustare a cheltuielilor care nu ar trebui sa sperie pe nimeni. Ba din contra – ar fi un lucru sanatos pentru economie. „Nu exista o gaura de 20 de miliarde in bugetul general […] The…

- Ministrul liberal al Cercetarii, Sebastian Burduja, susține ca toleranța la plagiat ar trebuie sa fie zero, iar un doctorat ar trebui sa aiba o contribuție la un anumit domeniu. Din același Guvern, premierul Nicolae Ciuca, dar și ministrul de Interne Lucian Bode sunt acuzați ca și-ar fi plagiat parte…

- Consilierul-robot Ion, al premierul Nicolae Ciuca, a invațat deja prima lecție. Și-a cerut scuze pentru ca a fost prins la furat imagini dintr-un film al Primariei Ciugud, explicand ca imaginile au fost puse la dispoziție de TVR. Ion, inteligența artificiala a prim-ministrului Nicolae Ciuca, a postat,…

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a ajuns miercuri la București, aceasta fiind prima sa deplasare oficiala in strainatate de la preluarea mandatului. Seful Guvernului de la Chisinau a fost primit, la ora 9.30, la Palatul Victoria, de prim-ministrul Nicolae Ciuca. Nicolae Ciuca si Dorin Recean…