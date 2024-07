Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul fratilor Andrew si Tristan Tate, Eugene Vidineac, a transmis, vineri, ca acestia vor continua actiunile pentru a-si reabilita numele si apreciaza increderea instantei, dupa ce Tribunalul Bucuresti a decis ca aceștia pot parasi Romania si pot merge intr-o alta tara a Uniunii Europene cu acordul…

- Romania primește cele mai multe fonduri europene din regiune prin Fondul pentru Modernizare. Uniunea Europeana a transmis Romaniei o prima tranșa de aproape 1,1 miliarde de euro, inclusiv pentru investițiile aferente Mecanismului Contractelor pentru Diferența (CfD), promovat de Ministerul Energiei.…

- ”Black Sea Oil & Gas SA (BSOG), impreuna cu actionarii sai, firma globala de investitii Carlyle (NASDAQ: CG) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), anunta lansarea BSOG Energy SRL, o noua companie axata pe dezvoltarea de centrale de biogaz in toata Romania”, anunta compania. Cu…

- In declarația finala a miniștrilor de externe din Germania, Polonia și Franța, care s-au intilnit miercuri, in orașul Weimar, din centrul Germaniei, se subliniaza angajamentul ferm al Uniunii Europene fața de securitatea și stabilitatea Moldovei. Miniștrii au prezentat o agenda, denumita „Agenda de…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat 11 contracte de finantare de 28,49 milioane de lei pentru instalarea de panouri fotovoltaice pentru consumul propriu al entitatilor publice.Prin semnarea celor 11 contracte, se asigura finantare pentru proiecte noi, in valoare totala de 28,49 milioane…

- Berlinul a acuzat vineri hackerii rusi sustinuti de Moscova de un atac cibernetic “intolerabil” impotriva membrilor Partidului Social-Democrat din Germania si a avertizat ca acesta nu va ramane fara consecinte, relateaza AFP. “Astazi putem spune fara ambiguitate ca putem atribui acest atac cibernetic…

- „Cei 3i care compun deviza mea la Ministerul Energiei: investitii, investitii, investitii. Deseori ne uitam la modelul energetic si preturile din Spania sau Portugalia si iata ca astazi Romania are energia electrica mai ieftina decat in cele doua tari, datorita aportului adus de energia verde in mixul…

- Au aparut oportunitați noi pentur companiile romanești, dincolo de granițele naționale și europene, un exemplu in acest sens fiind țarile africane, a spus Ion Sterian, director Transgaz, cu ocazia lansarii unui tronson din gazoductul Țarmul Marii Negre – Podișor, care va evacua in SNT gazele ce vor…