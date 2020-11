Stiri pe aceeasi tema

- Compania ungara de transport al gazelor, FGSZ, a trimis Transgaz o scrisoare prin care anunta realizarea unui test de stres la conducta BRUA pe 2 decembrie, chiar a doua zi dupa Ziua Nationala a Romaniei, astfel ca echipele romanesti si cele maghiare vor sarbatori impreuna, a declarat, marti, directorul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecerea a Frontierei Nadlac II – judetul Arad au depistat zece cetateni din Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare incarcate cu saci cu carbune artificial,…

- București, 5 noiembrie 2020 - Vivre, principalul retailer online de mobilier și decorațiuni din Romania și Europa de Est, anunța oficial data de lansare a campaniei de Black Friday. Evenimentul mult așteptat incepe miercuri, 11 noiembrie. Clienții Vivre vor avea parte de zeci de mii de produse reduse…

- Autostrada anunțata de ambasadorul american la București, prin care SUA vor sa lege Portul Constanța de Marea Baltica, se numește Via Carpathia și este un proiect dezvoltat in cadrul Inițiativei Trei Țari, transmite G4Media . Autostrada ar urma sa porneasca din Lituania și sa traverseze Polonia, Slovacia,…

- Sapte state membre ale Uniunii Europene, respectiv Bulgaria, Croatia, Malta, Republica Ceha, Romania, Spania si Ungaria, inregistreaza o evolutie a epidemiei de COVID-19 care provoaca o ”mare ingrijorare” si riscuri crescute de mortalitate, a avertizat joi Centrul European pentru Controlul si Prevenirea…

- In aceasta vara, numarul romanilor care au ales sa calatoreasca in strainatate a scazut cu 58% fața de aceeași perioada a anului in 2019. Platforma Revolut, cu peste 13 milioane de utilizatori in intreaga lume, spune ca romanii au calatorit cu 58% mai puțin fața de vara trecuta. Revolut a analizat pe…

- Costurile semnificativ mai scazute in Romania pentru tratarea, valorificarea și reciclarea deșeurilor, inclusiv a celor din plastic provenite din spațiul european, constituie un ”stimulent economic” important pentru expedierile ilegale de deșeuri spre Romania. Deși deșeurile traverseaza spațiul Schengen,…