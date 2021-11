Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Anticorupție anunța ca la 24 noiembrie 2021, a fost recunoscut și audiat in calitate de banuit directorul general al SA „Termoelectrica”, societate pe acțiuni cu capital integral de stat, in cadrul unei cauze penale pornita conform art.330/2 alin.(1) din Codul penal – imbogațirea ilicita.

- Astfel, cetațenii pot afla in timp real unde sunt avarii, unde sunt lucrari de remediere și data finalizarii lor. In plus, te poți uita in timp real la toate alertele din București sau din zonele de interes.Directorul general al companiei spune ca aplicația transmite direct pe telefon informatii despre…

- Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri ca negocierile cu PNL continua in privința premierului, precizand ca mandatul social-democraților este unul bine știut. „S-au discutat scenarii. Pana cand nu vom ajunge la un scenariu care sa fie pus in practica sunt speculații.…

- Președintele Joe Biden a prezis marți o victorie pentru candidatul democrat la poziția de guvernator al statului Virginia, un scrutin care îi testeaza popularitatea lui Biden, scrie AFP.„Vom câștiga”, a asigurat el în timpul uei conferințe de presa la conferința ONU…

- Dupa cateva zile de frig, ploi și chiar ninsori, in zona de munte, vremea incepe sa se incalzeasca. Directorul ANM, Elena Mateescu a declarat, duminica, ca in noua saptamana temperaturile ar putea ajunge pana la 22 de grade.„Saptamana viitoare, mai ales in a doua parte, valorile de temperaturi caracterizeaza…

- Fostul co-presedinte al USR PLUS Dan Barna a declarat, sambata, la Congresul formatiunii, ca, in mandatul sau, "politica din Romania s-a imbogatit cu oameni care vor fi schimbarea pentru anii urmatori". "Sunt aici, o sa raman aici si o sa mergem mai departe. Impreuna noi am reusit sa facem un proiect…

- Directorul adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Serghei Demcenco, a fost achitat in dosarul in care era invinuit de „pastrarea ilegala a munițiilor” și „pastrarea neglijenta a armelor de foc si a munițiilor”. O incheiere in acest sens a fost emisa la 24 septembrie, de Judecatoria…

Directorul general CFR care ii sfatuia pe jurnaliști sa caute ei soluții pentru oamenii blocați in camp A DEMISIONAT Ovidiu Vizante și-a dat demisia din funcția de director general al…