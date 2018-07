Stiri pe aceeasi tema

- Strategia de redresare la care se lucreaza va fi trecuta prin Consiliul de Administratie si apoi va fi aprobata in Guvern. Costurile cu kerosen-ul reprezinta 22% din cheltuielile companiei, insa contractele care au ca obiect furnizarea de carburanti de aviatie pentru Tarom vor fi renegociate.…

- Werner Wolff, numit in noiembrie anul trecut la conducerea transportatorului aerian national Tarom, respecta o strategie de redresare a companiei si va initia un proces amplu de reorganizare a societatii. Acesta a declarat, intr-un interviu pentru News.ro , ca Tarom va ajunge pe profit in acest an,…

- Operatorul aerian national TAROM a vandut doua aeronave AIRBUS A310 catre compania Armenia Airways Aircompany, valoarea tranzactiei fiind de 5,48 milioane de dolari, potrivit unui comunicat al TAROM remis luni AGERPRES . “Valorizarea acestor active reprezinta un pas strategic important pentru TAROM,…

- Transportatorul aerian national Tarom a anuntat luni vanzarea a doua aeronave Airbus A310 catre compania aeriana Armenia Airways Aircompany, pe care a incasat 5,48 milioane dolari. Activele au fost scoase la vanzare in luna februarie a acestui an, cele doua aeronave fiind neoperabile si aflandu-se in…

- 35 de echipe din fotbalul ucrainean sunt acuzate de implicare in trucare de meciuri in beneficiul mafiei pariurilor, 5 dintre acestea facand parte chiar din prima liga, insa fara a fi vorba de granzii Sahtior Donetk sau Dynamo Kiev, scrie BBC. ...

- Rompetrol Rafinare, membra a Grupului KMG International, si-a propus pentru acest an sa realizeze un profit net de 35,2 milioane de dolari. De asemenea, compania intentioneaza sa realizeze in acest an investitii de circa 57 milioane de dolari, din care 78% in rafinaria Petromidia Navodari, 10% in rafinaria…

- Profit fabulos realizat de omul de afaceri Ion Tiriac din organizarea turneului de tenis de la Madrid. Conform Adevarul.ro citat de Digi 24, ca Tiriac are un profit anual net de 35 de milioane de dolari de pe urma turneului din capitala Spaniei. Nu mai putin de 200 de milioane de dolari ajung si…

- Filmul horror ''A Quiet Place'' a revenit in fruntea box-office-ului nord-american in acest weekend, dupa ce saptamana trecuta a pierdut locul intai in favoarea lungmetrajului de actiune ''Rampage'', relateaza AFP. Filmul lui John Krasinski a avut incasari de 22 de…