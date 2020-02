Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi, ca prețul biletelor pentru transportul public in comun nu va fi majorat, precizand ca nu a discutat niciodata cu directorul STB despre aceasta posibilitate. Declarația edilului vine in contextul in care, miercuri, directorul general al Societații…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) a solicitat cresterea tarifului de calatorie la 2,5 lei, in conditiile in care actualul tarif nu a mai fost modificat de 11 ani, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, directorul general al STB, Andrei Creci.Directorul STB susține ca majorarea prețului…

- STB intenționeaza sa achiziționeze și sa distribuie calatorilor maști sanitare, astfel incat sa fie prevenite imbolnavirile de gripa, a anunțat directorul Societații, Andrei Creci. Tot pentru prevenire, STB va dezinfecta 1.600 de autobuze, troleibuze și tramvaie. „Ca și anul trecut Societatea de Transport…

- "Eu va spun ce mi se spune. Vazand ca stau bine in sondaje incearca sa-mi faca un dosar, o ancheta, sa investigheze prin anumite site-uri. Barna a fost faultat tot cu un dosar. O ancheta jurnalistica si un dosar in campanie", a punctat Firea. Primarul general al Capitalei a subliniat ca in…