- Șeful statului major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, și comandantul forțelor NATO in Europa, Curtis Scaparrotti, s-au pronunțat pentru menținerea contactelor bilaterale, intr-o rara intalnire care a avut loc joi, la Baku, in Azerbaidjan, scrie AFP.

- Seful Statului Major rus, generalul Valeri Gherasimov, si comandantul suprem al fortelor NATO Curtis Scaparrotti se intalnesc joi in Azerbaidjan pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat Ministerul rus al Apararii, citat de agentia Tass, scrie Reuters.Gherasimov se afla intr-o…

Comandantul suprem al forțelor NATO in Europa, Curtis Scaparrotti, susține ca navele și submarinele Rusiei „colcaie" in marile și oceanele lumii cu o misiune: aceea de provoca probleme la nivelul cablurilor subacvatice de internet care fac legatura intre continente.

- Comandantul suprem al forțelor NATO in Europa, Curtis Scaparrotti, susține ca navele și submarinele Rusiei „colcaie" in marile și oceanele lumii cu o misiune: aceea de provoca probleme la nivelul cablurilor subacvatice de internet care fac legatura intre continente.

- Rusia ar putea dobandi superioritate militara in Europa pana in anul 2025, depasind capabilitatile militare desfasurate de Statele Unite in tarile europene, avertizeaza generalul american Curtis Scaparrotti, seful Comandamentului SUA in regiune, pledand pentru continuarea modernizarii armamentului.…

- Avion prabusit . Cel putin 32 de oameni au murit. O defectiune tehnica, posibila cauza a prabusirii Avion militar al Rusiei, prabușit in Siria. 32 de oameni au murit. Un avion militar al Rusiei s-a prabușit in Siria, in timpul procedurii de aterizare la baza aeriana din Khmeimim. Toți cei 26 de pasageri…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, a avut, vineri, la sediul institutiei, o intrevedere cu comandantul Fortelor Terestre Americane in Europa (USAREUR), generalul-locotenent Christopher Cavoli, in cadrul careia s-au purtat discutii despre activitatile ce urmeaza a se desfasura…

