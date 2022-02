Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina va primi rachete sol-aer Stinger din Lituania în zilele urmatoare, a anuntat joi sefa guvernului lituanian, Ingrida Simonyte, în cursul unei vizite la Kiev, transmite Reuters. Ucraina a primit în ultimele saptamâni mai multe transporturi aeriene cu ajutoare…

- Peste 100 de soldați americani au sosit in Romania, a anunțat marți ministrul Apararii. Este vorba despre specialiști care pregatesc venirea celorlalte trupe, a explicat Vasile Dincu. „Suntem pregatiți de multa vreme, din perspectiva logistica. Este vorba și de pregatiri specifice care se fac. In acest…

- Membrii NATO, Estonia, Letonia și Lituania vor furniza Ucrainei rachete antitanc și antiaeriene fabricate în SUA, au declarat miniștrii lor ai apararii într-o declarație comuna vineri seara, relateaza Reuters.„Estonia, Letonia și Lituania și aliații lor lucreaza împreuna…

- Rusia trimite doua sisteme de rachete sol-aer S-400 in Belarus pentru a participa luna viitoare la exerciții militare in aceasta țara, a anunțat vineri agenția de presa Interfax, intr-un moment de tensiuni acute cu Occidentul din cauza Ucrainei vecine, conform Reuters, scrie Mediafax. Forțele…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a autorizat Lituania, Letonia si Estonia sa trimita in Ucraina rachete si alte arme produse in SUA, au declarat pentru Reuters trei surse informate, intr-un context in care presedintele american Joe Biden a sugerat ca Rusia ar putea lansa o agresiune asupra…

- Sprijinul pentru Ucraina poate lua forma exercițiilor cu forțele sale armate, consiliere sau chiar livrari de arme. Estonia, care se teme de obiectivele vecinului sau rus, intenționeaza sa faca acest lucru. Manevrand trupe in jurul Ucrainei pentru a da impresia ca planifica o ofensiva, Rusia a obținut…

- Forte militare ucrainene au efectuat exercitii de lupta cu rachete antitanc Javelin, de fabricatie americana, intr-o zona de conflict cu separatistii in estul tarii, pe fondul amplificarii tensiunilor cu Rusia, a relatat miercuri postul de televiziune ucrainean Dom, potrivit agentiei Reuters, anunța…

- SUA joaca in mod serios cartea antiruseasca in Ucraina, iar acum doar o minune ar putea salva regimul de la Kiev de o confruntare sinucigașa cu Rusia prin provocari planificate cu implicarea armatei ucrainene și NATO.