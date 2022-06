Stiri pe aceeasi tema

- Noul sef al Statului Major al armatei britanice, generalul Patrick Sanders, a avertizat ca trupele britanice trebuie sa se pregateasca ''sa lupte in Europa inca o data'' in aceasta generatie, relateaza duminica agentiile Reuters si EFE. ''Sunt primul sef de Stat Major dupa 1941 care preia comanda armatei…

- Noul sef al Statului Major al armatei britanice, generalul Patrick Sanders, a avertizat ca trupele britanice trebuie sa se pregateasca ''sa lupte in Europa inca o data'' in aceasta generatie, relateaza duminica agentiile Reuters si EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Noul comandant al armatei britanice, generalul Patrick Sanders, le-a spus trupelor sa se pregateasca sa lupte și sa invinga Rusia in cel de-al Treilea Razboi Mondial. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Forțele ucrainene iși mențineau pozițiile in lupte intense de strada și sub bombardament permanente in Sievierodonetsk, au declarat oficiali, in timp ce Rusia face presiuni pentru a controla orașul cheie pentru obiectivul sau de a controla estul Ucrainei, scrie Reuters. Fii la curent cu cele…

- Forțele ucrainene au rezistat duminica unui asalt rusesc asupra orașului Sievierodonețk, cel mai mare oraș pe care il mai dețin in regiunea Luhansk din Donbas, dar au indurat lovituri grele de artilerie, au declarat oficiali ucraineni, citați de Reuters.

- Forțele ucrainene se afla in plina contraofensiva in apropiere de orașul Izium, relateaza Reuters citandu-l pe guvernatorul regiunii Harkiv. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Cele patru porturi ucrainene de la Marea Neagra și Marea Azov, care au fost capturate de forțele ruse, au fost inchise in mod oficial de Ucraina, a anuntat luni ministerul ucrainean al agriculturii, citat de Reuters . Porturile Mariupol, Berdiansk si Skadovsk de la Marea Azov precum si portul Herson…

- Fortele navale ruse continua blocada coastei ucrainene a Marii Negre si a Marii Azov, impiedicand autoritatile de la Kiev sa se reaprovizioneze pe mare, au anuntat duminica serviciile de informatii britanice, informeaza Reuters. Rusia are in continuare capacitatea de a incerca o debarcare, dar o astfel…