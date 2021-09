Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai inalt gradat al Pentagonului a fost atat de ingrijorat de starea mentala a lui Donald Trump in ultimele zile ale mandatului sau, incat a luat in secret masuri pentru a evita un razboiul cu China. Șeful Statului Major al SUA, generalul Mark Milley, a luat inițiativa de a-i telefona in secret…

- Seful Statului Major al armatei americane, generalul Mark Milley, a fost atat de ingrijorat de sanatatea mentala a lui Donald Trump in ultimele zile ale mandatului sau, incat a luat masuri in secret pentru a evita un razboi cu China, potrivit unei noi carti, citata de AFP.

- Șeful Statului Major al SUA, generalul Mark Milley, a declarat ca Afganistanul ar putea fi in pragul unui razboi civil, transmite DPA. „Armata mea apreciaza ca… exista conditiile pentru declansarea unui razboi civil. Nu stiu daca talibanii vor fi in stare sa-si consolideze puterea si sa-si impuna guvernarea”,…

- Afganistanul ar putea fi în pragul unui razboi civil, a declarat sâmbata seful Statului Major al SUA, generalul Mark Milley, într-un interviu pentru postul american Fox News de la Baza Aeriana Ramstein din Germania. "Armata mea apreciaza ca... exista conditiile pentru…

- Publicistul Ion Cristoiu afirma ca nemultumirile produse de discursul de marti al lui Joe Biden sunt nejustificate, decizia de retragere a trupelor SUA fiind una corecta, care arata continuarea politicii lui Donald Trump si care va marca abandonarea de catre America a rolului de jandarm al lumii.…

- Fostul presedinte american Donald Trump a facut presiuni asupra Ministerului Justitiei pentru ca acesta sa declare "fraudate" alegerile prezidentiale din noiembrie 2020 ca parte a campaniei miliardarului republican de a invalida scrutinul, cu toate ca fusese informat ca nu exista dovezi de frauda, a…

- Mark Milley, seful Statului Major al armatei americane, s-a temut ca fostul presedinte american Donald Trump ar putea declansa un razboi cu Iranul dupa alegerile din noiembrie, a dezvaluit New Yorker citat de adevarul.ro.

- Fostul presedinte american, Donald Trump, a analizat posibilitatea de a lansa un atac asupra Iranului, la insistentele fostului premier israelian, Benjamin Netanyahu, in eforturile de a bloca validarea victoriei lui Joseph Biden in scrutinul prezidential din 2020, afirma surse de la Washington.…