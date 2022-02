Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Statului Major american, generalul Mark Milley, a avut joi o conversație telefonica rara cu omologul sau din Belarus, generalul Victor Goulevitch, pentru a preveni „incidente nefericite” într-un moment în care au loc importante manevre militare cu Rusia în Belarus,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat din nou la telefon duminica seara cu omologul sau american, Joe Biden, in cadrul consultarilor sale inainte de a se intalni luni cu Vladimir Putin privind criza ruso-ucraineana, a anuntat presedintia Frantei, noteaza AFP, citata

- Ministrul Apararii rus Serghei Soigu si-a dat acordul pentru o intrevedere, la Moscova, cu omologul sau britanic Ben Wallace, pentru a discuta despre criza ruso-occidentala legata de Ucraina si care risca sa degenereze, a indicat sambata o sursa din Ministerul Apararii britanic, transmit AFP si Reuters.…

- Pentagonul a anuntat vineri lansarea unui amplu exercitiu naval al NATO in Marea Mediterana care va incepe luni, cu participarea portavionului american USS Harry Truman, sosit in regiune in plina tensiune cu Rusia care a anuntat si ea manevre navale in acelasi moment, scrie AFP.

- Ministrul american al Apararii, Lloyd Austin, a decis sa pastreze portavionul USS Harry S. Truman in Marea Mediterana care urma sa inceapa o misiune in Golf pentru a-i „liniști” pe europeni, in mijlocul tensiunilor cu Rusia, a anunțat Pentagonul. „Ministrul Apararii a ordonat grupului aeronaval al portavionului…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a decis, pentru a-i "linisti" pe europeni in mijlocul tensiunilor cu Rusia, sa pastreze in Marea Mediterana un portavion care urma sa inceapa o misiune in Golf, a anuntat marti Pentagonul, noteaza AFP.

- Vladimir Putin a criticat in fața lui Recep Tayyip Erdogan utilizarea de catre armata ucraineana a unor drone militare furnizate de Ankara, informeaza AFP.Putin susține ca utilizarea de catre fortele Kievului a unor drone militare de fabricatie turca de tip Bayraktar, care au servit inclusiv pentru…

- Sefii de Stat Major rus si american au avut marti o convorbire telefonica, a anuntat Ministerul rus al Apararii, aceasta intervenind pentru a diminua tensiunile intre Moscova si Occident cu privire la concentrarea de efective rusesti in apropierea frontierelor Ucrainei, relateaza AFP, conform agerpres.ro…