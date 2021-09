Cel mai inalt gradat al Pentagonului a fost atat de ingrijorat de starea mentala a lui Donald Trump in ultimele zile ale mandatului sau, incat a luat in secret masuri pentru a evita un razboiul cu China. Șeful Statului Major al SUA, generalul Mark Milley, a luat inițiativa de a-i telefona in secret omologului sau […] The post Seful Statului Major al SUA se temea ca Trump va ataca China. L-a sunat pe omologul sau chinez first appeared on Ziarul National .