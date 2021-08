Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au indemnat joi mulțimea numeroasa de afgani care așteptau in afara aeroportului Kabul in speranța ca vor fugi din țara sa se intoarca acasa, afirmand ca nu vor sa faca rau nimanui, la o zi dupa ce luptatorii talibani au tras asupra protestatarilor din Jalalabad, ucigand trei. Potrivit agenției…

- "Nimic nu indica faptul ca armata si guvernul afgan s-ar prabusi in 11 zile", a declarat miercuri seful Statului Major Interarme al SUA, generalul Mark Milley, in raspuns la criticile privind erorile de evaluare ale serviciilor de informatii americane privind capacitatea autoritatilor afgane de a rezista…

- Armata SUA a evacuat pana in prezent peste 3.200 de persoane din Afganistan, in special personalul american, cu ajutorul unor avioane militare, a declarat marti un oficial de la Casa Alba, sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. In afara de aceste 3.200 de persoane, aproape 2.000 de refugiati afgani…

- Militari americani au ajuns la Kabul pentru a evacua personalul diplomatic al ambasadei și afgani care au sprijinit armata americana și sunt eligibili pentru viza. La ambasada se distrug elemente simbolice care ar putea ajunge in mana talibanilor. Aceștia avanseaza rapid spre capitala.

- Talibanii au capturat al doilea oraș ca marime al Afganistanului, Kandahar, iar in acest context Ministerul Afacerilor Externe indeamna cetațenii romani sa paraseasca de urgența teritoriul acestui stat, folosind opțiunile inca disponibile de zbor comercial, și sa evite orice deplasare in Afganistan.…

- Bilanțul tragic vine pe fondul luptelor sangeroase declanșate de talibani, odata cu inceperea retragerii trupelor internaționale care asigurau stabilitatea țarii, scrie The Guardian . Un numar record de victime printre civili a fost inregistrat in Afganistan in urma luptelor intense din lunile mai și…

- Franta le cere tuturor cetatenilor sai sa paraseasca Afganistanul "din cauza evolutiei situatiei de securitate in tara si avand in vedere perspectivele pe termen scurt", a anuntat marti ambasada Frantei la Kabul intr-un comunicat, relateaza AFP. "Guvernul (francez) va organiza un zbor special…

- Talibanii îsi continua cuceririle teritoriale în Afganistan, preluând controlul asupra a înca doua districte în nordul tarii, pe fondul retragerii fortele straine, au confirmat vineri oficiali locali, transmite agentia dpa citata de Agerpres. În ultimele 24…