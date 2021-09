Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Statului Major al SUA, generalul Mark Milley, a declarat ca Afganistanul ar putea fi in pragul unui razboi civil, transmite DPA. „Armata mea apreciaza ca… exista conditiile pentru declansarea unui razboi civil. Nu stiu daca talibanii vor fi in stare sa-si consolideze puterea si sa-si impuna guvernarea”,…

- Afganistanul ar putea fi in pragul unui razboi civil, a declarat sambata seful Statului Major al SUA, generalul Mark Milley, intr-un interviu pentru postul american Fox News de la Baza Aeriana Ramstein din Germania, transmite dpa.

- "Armata mea apreciaza ca... exista conditiile pentru declansarea unui razboi civil. Nu stiu daca talibanii vor fi in stare sa-si consolideze puterea si sa-si impuna guvernarea", a apreciat generalul american.Exista riscul ca gruparile teroriste sa profite de vacuumul de putere din Afganistan, a avertizat…

- Ultimul militar american care a parasit Afganistanul a fost generalul-maior Chris Donahue, comandantul Diviziei 82 Aeropurtata, structura care s-a ocupat de securitatea aeroportului și evacuarea persoanelor. Au fost evacuați peste 123.000 de civili, in cea mai mare misiune de acest fel din istorie.…

- Armata americana a facut inutilizabile avioane, vehicule blindate si un sistem de aparare antiracheta inainte de a parasi aeroportul din Kabul in cursul noptii de luni spre marti, a indicat un inalt responsabil militar american, generalul Kenneth McKenzie, citat de AFP. Seful comandamentului central…

- "Nimic nu indica faptul ca armata si guvernul afgan s-ar prabusi în 11 zile", a declarat miercuri seful Statului Major Interarme al SUA, generalul Mark Milley, în raspuns la criticile privind erorile de evaluare ale serviciilor de informatii americane privind capacitatea autoritatilor…

- Armata americana nu a plecat inca din Afganistan, dar isi pregateste deja intoarcerea, in cazul in care jihadistii din gruparile Al-Qaida si Stat Islamic ar lansa un atac asupra SUA, a declarat responsabilului serviciilor de informatii in Pentagon, relateaza AFP. Intr-un moment in care expertii se tem…

- Armata SUA nu a parasit inca Afganistanul, dar iși pregatește deja intoarcerea, in cazul in care jihadiștii din Al Qaeda sau grupul Stat Islamic lanseaza un atac asupra Statelor Unite, a dezvaluit un oficial din cadrul informațiilor Pentagonului. Intr-un moment in care experții se tem de o prabușire…