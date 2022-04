Stiri pe aceeasi tema

- Președintele șefilor de Stat Major din SUA, generalul Mark Milley, a declarat ca noi baze militare permanente ar trebui construite in Europa de Est, inclusiv in Romania. Daca se construiesc noi baze militare permanente in Europa de Est pentru a gazdui mai multe trupe americane, in urma invadarii Ucrainei…

- Presedintele Comitetului Intrunit al Sefilor de State Majore din Armata Statelor Unite, generalul Mark A. Milley, a declarat ca SUA ar trebui sa trimita mai multe trupe in Europa de Est pentru a descuraja agresiunea rusa. In prima sa audiere in fata Congresului de la inceputul invaziei ruse in Ucraina,…

- „Rusia a inceput razboiul impotriva Ucrainei, in care au fost atacate mai multe orase importante, iar sute de mii de cetateni ai Ucrainei au trecut granitele in tarile vecine, in special in Republica Moldova, Romania si Polonia, folosindu-le ca tari de tranzit catre tarile din vestul Europei”, sustin…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a facut vineri dimineața un apel la statele membre ale formatului București 9 pentru ajutor in razboiul cu Rusia și a cerut formarea unei ”coaliții anti-razboi”, potrivit unei postari pe Twitter. Formatul București 9 este inițiat de Romania și Polonia și include…

- Dislocarea de noi efective militare americane in Europa de Est duce la escaladarea tensiunilor in regiune, a comunicat Kremlinul, dupa ce Washingtonul a anuntat ca va trimite inca 3000 de militari in Polonia si Romania, transmite Agentia Reuters, potrivit Agerpres. „Face constant apel la partenerii…

- Viceministrul de externe rus, Alexandr Grusko, citat de agentia Interfax, a vorbit despre o masura ''nejustificata, distructiva, care creste tensiunile militare si reduce marja pentru decizii politice', potrivit AFP.Miercuro seara Pentagonul a anunțat ca aproximativ 1.000 de militari vor fi repozitionati…

- Președintele Joe Biden a aprobat oficial desfașurari suplimentare de trupe americane in Europa de Est, iar Pentagonul este așteptat sa anunțe miercuri ca trupele se vor desfașura „in urmatoarele zile”, au declarat oficiali americani pentru CNN. Desfașurarile de trupe sunt o dovada de sprijin fața de…

- Aliatii din cadrul NATO pun forte in standby si trimit intariri in estul Europei ca raspuns la comasarea de catre Rusia a peste 100.000 de militari la granita cu Ucraina. Iata care sunt in acest context, potrivit unei analize difuzate joi de agentia Reuters, cateva dintre dilemele legate de urmatorii…