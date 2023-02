Șeful Statului Major al marinei italiene a sesizat joi ca marina rusa și-a sporit semnificativ prezența in Marea Mediterana. Acesta a atras atenția asupra asupra unei ”atitudini agresive” și a avertizat ca ”exista riscul unui incident”, potrivit AFP. „Un asemenea nivel” al prezentei navelor ruse „nu a mai fost observat nici macar in timpul Razboiului […] The post Șeful Statului Major al marinei italiene: marina rusa și-a sporit semnificativ prezența in Marea Mediterana. ”Exista riscul unui incident” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .