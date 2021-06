Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea Frantei in Romania, Laurence Auer, a conferit, vineri, in cadrul unei ceremonii restranse la Resedinta Frantei, insemnele de Ofiter al Ordinului National al Meritului sefului Statului Major al Fortelor Aeriene, general-maior Viorel Pana. In discursul sau, ambasadoarea Laurence…

- Universitatea de Vest din Timișoara organizeaza un nou eveniment de deschidere catre internaționalizare, organizat in cadrul seriei „Ambasadori la UVT”, marți, 8 iunie 2021, cu incepere de la ora 16.20. Excelența Sa, Laurence Auer, Ambasadoarea Frantei in Romania, va fi prezenta in Aula Magna a UVT…

- In cadrul vizitei, seful Statului Major al Fortelor Aeriene, gl.mr. Viorel Pana, a purtat discutii cu acestia pe probleme specifice Fortelor Aeriene in contextul actual de securitate si modalitatile de sustinere a masurilor de asigurare stabilite de NATO pentru flancul estic al aliantei, conform principiului…

- Cu o cariera care s-a intins pe aproape 60 de ani, Ion Dichiseanu a primit de-a lungul timpului mai multe premii și distincții. Ultima forma de recunoștința pentru tot ce a reprezentat marele actor pentru teatrul și filmul romanesc a primit-o in urma cu doi ani de la actualul președinte al Romaniei.…

- Medicul Radu Lupescu, decorat in Franta pentru implicarea in lupta cu pandemia de Covid-19, ar putea fi propunerea PLUS pentru Ministerul Sanatatii, sustin surse politice pentru News.ro. Medicul roman Radu Lupescu a devenit, in urma cu cateva luni, Cavaler al Ordinului National al Meritului, printr-un…

- Directorul regional al Biroului pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dr. Hans Kluge, a fost decorat, miercuri, cu Ordinul National "Pentru Merit" in grad de Comandor de presedintele Klaus Iohannis. "Sunt increzator ca, prin exemplul personal, veti sustine o organizatie regionala…

- Directorul regional pentru Europa al OMS, Hans Kluge a fost decorat, miercuri, cu Ordinul Național „Pentru Merit” in grad de Comandor, de președintele Romaniei.„In semn de apreciere pentru hotararea cu care ați ghidat raspunsul regiunii la pandemia de COVID-19, precum și pentru implicarea in extinderea…