Stiri pe aceeasi tema

- Forte aeriene din Romania, Bulgaria, Italia si Lituania participa, in perioada 30 mai - 8 iunie, pe teritoriul Bulgariei, la exercitiul intitulat 'C-27J European Spartan Exercise' (Balkan Spartan), a anuntat miercuri Ministerul Apararii de la Sofia, transmite BTA. La exercitiu…

- Danemarca, membra a coalitiei internationale impotriva gruparii Statul Islamic (SI), a anuntat joi retragerea fortelor sale speciale din Irak dupa victoria fortelor coalitiei impotriva SI pe teritoriul irakian, relateaza AFP si Reuters.Retragerea graduala a circa 60 de membri ai fortelor…

- Societatea Romgaz a transmis catre Bursa de Valori Bucuresti o informare referitoare la alegerea presedintelui Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. si modificarea componentei comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administratie. Potrivit documentului, in urma adoptarii Hotararii…

- Boardul Transelectrica l-a numit, pe 13 aprilie, pe Gheorghe Olteanu in functia de presedinte provizoriu al Consiliului de Supraveghere al companiei. El era membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere din 31 martie 2018. Potrivit CV-ului publicat pe site, el a ocupat in perioada…

- Herbert Diess il va inlocui pe Matthias Muller in funcția de CEO al grupului Volkswagen. Diess, care a condus anterior marca Volkswagen, a preluat funcția imediat dupa decizia de joi seara, 12 aprilie 2018, luata in cadrul unei sedinte comune a consiliului de administrație și a consiliul de supraveghere…

- Marius Pirvu a fost numit in functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. Tot miercuri, premierul a decis eliberarea lui Marcel Bogdan Pandelica din functia…

- Andrei-Marius Diamescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, informeaza Agerpres. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Diamescu a detinut in 2016 ...

- Iulian Cliseru, sotul Sperantei Cliseru, mana dreapta a primarului Gabrielei Firea, a fos numit joi, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, in functia de presedinte al Autoritatii care se ocupa de operatiunile petroliere din Marea Neagra. Tot joi, Viorica Dancila l-a numit pe Florin Radu Ciocanelea…