Stiri pe aceeasi tema

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, va desfasura, duminica, la ora 19:00, o reuniune de urgența a Consiliului Național de Securitate in legatura cu agravarea situației din nordul Kosovo, a anuntat, duminica, televiziunea naționala sarba RTS, relateaza Rador.

Tensiunile erau la cote inalte duminica in nordul Kosovo dupa ce persoane necunoscute ar fi avut un schimb de focuri cu politia si ar fi lansat o grenada paralizanta asupra fortelor de ordine ale UE in cursul noptii, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Serbia va cere NATO sa ii permita sa trimita in Kosovo efective ale politiei si armatei sarbe, in conformitate cu prevederile unei rezolutii a Consiliului de Securitate ONU, ce a pus capat razboiului din Kosovo, in 1999, a declarat, sambata, presedintele Aleksandar Vucic, relateaza Rador.

O patrula a fost luata drept tinta in nordul Kosovo, dupa desfasurarea unor politisti kosovari albanezi in urma demisiei membrilor sarbi ai fortelor de ordine, a anuntat vineri politia, potrivit AFP.

Presedintele sarb Aleksandar Vucic boicoteaza un summit planificat intre UE si sase tari din Balcanii de Vest, furios pe guvernul Kosovo, noteaza vineri DPA, conform Agerpres. Vucic si-a anuntat suparat decizia de a sari peste reuniune intr-un interviu joi la postul proguvernamental sarb Pink TV.

Președintele sarb Aleksandar Vucic a discutat telefonic cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, despre situația din Kosovo și Metohia, a informat serviciul de presa al liderului sarb.

Miercuri seara, forțele armate sarbe au doborat o drona deasupra cazarmii din Raska, informeaza publicația sarba Blic.

Bruxelles-ul face presiuni asupra președintelui Aleksandar Vucic pentru a-l indemna sa-și aleaga mai clar direcția. Angajata in procesul de aderare la UE, Serbia ar putea fi obligata sa aplice sancțiuni impotriva aliatului sau rus.