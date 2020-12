Seful Statului Major al Statelor Unite, Mark Milley, a declarat miercuri ca armata americana continua retragerea trupelor sale din Afganistan, unde presedintele Donald Trump doreste sa ramana doar 2.500 de soldati la jumatatea lunii ianuarie, informeaza AFP preluat de agerpres. Americanii au intervenit in Afganistan in 2001, a reamintit Milley, "pentru a se asigura ca Afganistanul nu va mai fi niciodata un refugiu pentru ca teroristi sa atace Statele Unite".

"Intr-o mare masura, am reusit, cel putin pana in prezent, sa impiedicam ca acest lucru sa se intample din nou", a spus el intr-un…