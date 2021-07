Stiri pe aceeasi tema

- Seful Statului Major al Apararii din Bulgaria, amiralul Emil Eftimov, va efectua, de marti pana joi, o vizita oficiala in Romania, la invitatia sefului Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu. Potrivit unui comunicat MApN transmis AGERPRES, discutiile oficialilor militari se…

- Așa cum v-am informat, miniștrii cabinetului Cițu sunt prezenți sambata in toate centrele de vaccinare din Romania. Ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca a ajuns la ora 10.20 in Argeș, in localitatea Tigveni. Acesta a fost insoțit de prefectul județului, Emilia Mateescu, pentru a verifica cum…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, s-a intalnit, vineri, la sediul ministerului, cu generalul-maior David H. Tabor, comandantul Comandamentului Fortelor pentru Operatii Speciale ale SUA in Europa (SOCEUR). Agenda intalnirii a cuprins teme precum evolutiile de securitate la nivelul Regiunii…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, l-a primit luni, la sediul MApN, pe omologul sau polonez, Mariusz Blaszczak, unul dintre subiectele discutate vizand dezvoltarea cooperarii in domeniu in format bilateral, in context regional, precum si in cadrul Aliantei Nord-Atlantice si Uniunii Europene.…

- Fostul secretar american al Apararii, Mark Esper, este de parere ca Statele Unite ar trebui sa desfasoare mai multe trupe in zona Marii Negre, pentru a descuraja potentiala agresiune din partea Rusiei, pe fondul tensionarii relatiilor dintre Washington si Moscova, a relatat marti Reuters, potrivit Agerpres.