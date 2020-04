Stiri pe aceeasi tema

- Au fost înregistrate 87 cazuri noi de infecție cu Covid în Republica Moldova. Astfel bilanțul celor infectați pâna la aceasta ora a ajuns la 1934 de cazuri. Despre aceasta a anunțat președintele Igor Dodon dupa ședința Centrului Unic de Comanda de gestionare a crizei provocate…

- Scandalul politic dintre PSD și PNL continua in plina pandemie! Președintele CJ Neamț Ionel Arsene ii acuza pe liberali ca se lauda cu proiectele inițiate de el in județ. In acest sens, Arsene face dovada cu fotografii ale documentelor de ședința.„Am condus vineri, 10 aprilie, o ședința extraordinara…

- In cadrul ediției de astazi a emisiunii ”Președintele raspunde”, Igor Dodon a vorbit despre pierderile economice pe care le-ar putea suporta Moldova pe fundalul crizei declanșate de raspandirea coronavirusului.

- Președintele țarii nu și-a facut testul pentru infecția cu coronavirus de tip nou, deși specialiștii i-au recomandat acest lucru, avand in vedere multiplele contacte zilnice cu persoane din prima linie ce lupta cu raspandirea Covid-19.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la sosirea la Palatul Victoria, unde prezideaza prima reuniune a Grupului de Lucru Interinstituțional pentru evaluarea impactului economic, financiar și bugetar asupra Romaniei, generat de efectele COVID-19, ca situatia de la noi nu este foarte grava,…

- Judecatorii care se fac vinovați de condamnarea R. Moldova la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CtEDO) ar trebui sa ramâna fara apartamente, considera șeful statului Igor Dodon, care propune ca imobilele sa fie confiscate și scoase la vânzare, iar banii adunați sa fie varsați…

- Prim-ministrul Ion Chicu și președintele Igor Dodon au opinii diferite privind majorarea salariilor deputaților cu peste 4000 de lei. Prim-ministrul Ion Chicu a declarat pentru Ziarul NAȚIONAL ca guvernul sau nu va susține inițiativa deputaților PSRM de a micșora leafa parlamentarilor. In același timp,…

- Seful statului Igor Dodon nu exclude ca PSRM ar putea sa revina la masa de negocieri cu PAS si PPDA. Despre aceasta Dodon a declarat in cadrul emisiunii „Președintele raspunde". Seful statului a avut un mesaj pentru fostii colegi de coalitie PAS si PPDA.