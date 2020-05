Directorul SRI, Eduard Hellvig, va fi invitat in Parlament, pentru a fi audiat in legatura cu scandalul legat de acuzațiile lui Klaus Iohannis la adresa liderului PSD, Marcel Ciolacu, privind o presupusa ințelegere cu premierul Ungariei, Viktor Orban, pentru cedarea Ținutului Secuiesc. Intr-o intervenție telefonica avuta la Antena 3, in emisiunea Esențial, moderata de Ana […] The post Șeful SRI, chemat in Parlament pentru scandalul legat de Ținutul Secuiesc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .