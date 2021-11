Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma in ultimele saptamani cu privire la ceea ce spun ca sunt miscari neobisnuite de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, sugerand ca Moscova ar putea fi gata sa lanseze un atac. Rusia a spus in repetate randuri ca este libera…

- Rusia nu are de gand sa invadeze Ucraina, iar sugestiile contrare sunt propaganda rau intentionata a Statelor Unite, a declarat sambata seful serviciilor de informatii externe al Moscovei, Serghei Nariskin, transmite Reuters. Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma…

- Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma in ultimele saptamani cu privire la ceea ce spun ca sunt miscari neobisnuite de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, sugerand ca Moscova ar putea fi gata sa lanseze un atac. Rusia a spus in repetate randuri ca este libera…

- Rusia nu are de gand sa invadeze Ucraina, iar sugestiile contrare sunt propaganda rau intentionata a Statelor Unite, a declarat sambata seful serviciilor de informatii externe al Moscovei, Serghei Nariskin, transmite Reuters.

- Administratia de la Kiev a avertizat, joi, Rusia ca un eventual atac militar asupra Ucrainei ar genera "pierderi politice, economice si umane", astfel ca ar fi prea costisitor, pe fondul temerilor generate de mobilizarea a zeci de mii de militari rusi in apropierea frontierei ucrainene. "Noi…

- Uniunea Europeana trebuie sa explice Rusiei ca va plati un pret mare daca va actiona impotriva Ucrainei, a declarat miercuri premierul eston Kaja Kallas pentru Reuters, indemnand blocul sa convina rapid asupra modatitatii de descurajare a Moscovei. Cresterea activitatii militare de ambele…

- Miercuri, 1 septembrie, la Casa Alba, președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski au adoptat o declarație comuna. În cadrul întâlnirii, președinții au discutat despre drepturile și libertațile omului, securitatea și economia…

- Presedintele american Joe Biden se va întâlni miercuri cu omologul sau ucrainean Vladimir Zelenski la Casa Alba, într-un semn de solidaritate între cele doua tari, a anuntat Casa Alba duminica, potrivit Reuters. Întâlnirea are loc doua zile mai târziu…