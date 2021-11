Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii a SUA (CIA), William Burns, a avut marti, la Moscova, o intrevedere cu extrem de influentul sef al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Nikolai Patrusev, au anuntat serviciile acestuia din urma, informeaza AFP.

- Rusia va reactiona la tentativele altor tari de a rupe ''echilibrul strategic'', a sustinut luni presedintele rus Vladimir Putin, referindu-se la sistemul global de aparare antiracheta care este desfasurat de Statele Unite si aliatii lor, transmite Reuters. Moscova este ingrijorata ca o aparare…

- Rusia a anuntat marti absenta unui progres major in negocierile cu SUA asupra functionarii ambasadelor celor doua tari si nu a exclus posibilitatea agravarii relatiilor dintre Moscova si Washington in viitor, relateaza agentiile de presa EFE, RIA Novosti si Reuters. "Nu pot spune ca am realizat…

- Senatori democrati si republicani americani i-au solicitat marti presedintelui Joe Biden sa expulzeze 300 de diplomati rusi din Statele Unite daca Moscova nu emite mai multe vize pentru americani pentru a reprezenta Washingtonul in Rusia, relateaza Reuters. Sugestia liderilor comisiilor de…

- Directorul executiv al companiei ruse de securitate cibernetica Group IB, Ilia Saskov, a fost retinut la Moscova sub banuiala de tradare de stat si va ramine in arest timp de doua luni, a anuntat miercuri un tribunal rus, informeaza agentia de presa Reuters. Birourile din Moscova ale companiei au fost…

- Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova l-a convocat pe ambasadorul american in Rusia, John Sullivan, sa dea explicații privind presupuse interferențe americane in alegerile din Rusia, fara a preciza care scrutin este vizat, relateaza agenții ruse Tass și RIA citand o sursa diplomatica, potrivit…

- In ultima sa vizita la Kiev inainte de a se retrage din functia de cancelar, luna viitoare, Merkel a spus ca ”gazele naturale nu trebuie sa fie folosite ca arma geopolitica” de catrew Rusia si ca Germania ar putea impune sanctiuni noi Moscovei, daca va fi necesar. “Este important ca Ucraina sa ramana…

- Rusia l-a reținut pe directorul unei unitați de cercetare specializata in tehnologiile hipersonice din Moscova, suspectat de inalta tradare, relateaza agenția de presa TASS, potrivit Reuters.