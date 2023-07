Șeful spionajului ucrainean, despre cum a vrut Putin să îl asasineze: „Nu a fost prima lor încercare” Generalul ucrainean, Kirilo Budanov, a vorbit pentru prima oara intr-un interviu acordat pentru Reuters despre ultima tentativa a rușilor de a-l ucide și a comparat serviciul de informații militare pe care il conduce cu notoriul Mossad israelian. La jumatatea lunii iunie, presa rusa a transmis ca Budanov, unul dintre cei mai cunoscuți lideri militari de la Kiev, a fost ranit grav intr-un atac cu rachete asupra sediului Direcției Principale de Informații (GUR) de la Kiev, cladire in care se afla și biroul generalului, și ca acesta a fost transferat in Germania pentru ingrijiri medicale de urgența.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

