- Directorul serviciilor ruse de informatii extrene (SVR) Serghei Nariskin acuza joi Occidentul, intr-un text plin de amenintari, de faptul ca incearca "sa distruga" Rusia si justifica invazia Ucrainei prin vointa Kievului de a se dota, in opinia sa, cu arma nucleara, relateaza AFP. "Mastile cad. Occidentul…

- Un purtator de cuvant al companiei a spus ca Wise, care are sediul la Londra, va continua sa monitorizeze situatia si ”va mentine aceste masuri sub control constant”. Wise, o companie de tehnologie financiara cunoscuta anterior sub numele de TransferWise, detine conturi in tari pe rute valutare populare,…

- Seful spionajului din Rusia, Serghei Narișkin, a declarat in cadrul Consiliului de Securitate de la Kremlin, ca sustine propunerea ca regiunile Donetk si Lugansk din Ucraina sa intre in componenta Federatiei Ruse.

- Rusia are totul pregatit pentru un spectru larg de operatiuni militare in Ucraina si mai ramane doar ca presedintele Vladimir Putin sa decida ce va face, a declarat vineri seful serviciului norvegian de informatii militare, vice-amiralul Nils Andreas Sten

- „Stim foarte bine care este nivelul amenintarilor si modul in care sa reactionam. Trebuie sa evitam sa ne jucam cu nervii nostri si reactiile alarmiste care au chiar si consecinte financiare”, a avertizat el, la incheierea unei reuniuni cu ministrii de externe din UE la care a participat prin videoconferinta…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut Rusiei sa nu invadeze Ucraina, potrivit declaratiilor difuzate de agentia de presa turca oficiala Anadolu, citata de AFP, pe fondul temerilor Kievului si Occidentului cu privire la o posibila agresiune din partea Rusiei impotriva tarii vecine, la frontiera…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a declarat vineri, 7 ianuarie, ca situația de criza din jurul Ucrainei poate fi inca rezolvata printr-o ”soluție diplomatica”, daca Rusia accepta dialogul, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Suntem gata sa raspundem cu forta la o noua agresiune rusa. Dar…

- Președintele Maia Sandu spune ca autoritațile urmaresc cu ingrijorare acțiunile de la granița dintre Rusia și Ucraina. Șeful statului spune ca izbucnirea unui conflict miliar va afecta, inevitabil, Republica Moldova. Totuși, președintele Sandu și-a exprimat speranța ca actorii internaționali…