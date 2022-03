Șeful Directiei de Informatii Militare Franceze, generalul Eric Vidot, va demisiona dupa ce subalternii sai nu au furnizat informații precise despre planurile lui Vladimir Putin de a invada Ucraina. Presa franceza citeaza surse militare care indica ca generalului Eric Vidot i s-a cerut sa demisioneze, dupa eșecul subalternilor de a furniza informații concrete despre planurile […] The post Șeful spionajului militar din Franța demisioneaza/ Nu a oferit informații exacte despre invazia Ucrainei first appeared on Ziarul National .