- Un tribunal din Moscova a emis vineri, 21 aprilie, un mandat de arestare pe numele lui Kirilo Budanov, șeful serviciului secret militar ucrainean, sub acuzația de organizarea unor „atacuri teroriste” in interiorul Rusiei, a anunțat agenția de presa de stat RIA, citata de The Guardian.Potrivit instanței…

- Rusia „continua sa armeze religia” pentru a discredita Ucraina pe arena internaționala și folosește operațiuni de informare despre religie pentru a-și atinge obiectivele militare, a scris Institutul pentru Studiul Razboiului in cea mai recenta actualizare.Potrivit actualizarii din 9 aprilie, Moscova…

- Intr-o manastire din Kiev care a jucat un rol crucial atat in istoria Ucrainei, cat și in cea a Rusiei, zeci de calugari acuzați de loialitate fața de Moscova sfideaza evacuarea, scrie Mediafax.Guvernul a spus ca trebuie sa paraseasca Lavra Kyiv-Pechersk pana miercuri, dar calugarii spun ca ordinul…

- Dmitri Medvedev, obișnuit sa faca declarații belicoase, spune ca orice incercare de arestare a lui Putin, poe baza mandatului Curții Penale Internaționale, ar fi o declarație de razboi. Fostul presedinte rus acum vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, a comentat astfel cuvintele…

- Ministrul de Externe al Romaniei a reacționat la decizia CPI de a emite un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Puitin pentru crime de razboi.„Nu ar trebui sa existe impunitate pentru crimele internaționale comise in timpul razboiului ilegal al Rusiei impotriva UA????????! Romania…

- Saptamana aceasta se va implini un an de la inceputul atacurilor masive asupra Ucrainei comise de forțele armate ruse, botezate de Kremlin drept "operațiune speciala" care urmarea "denazificarea" acestei foste republici sovietice. O consecința justificata de Moscova dupa ani de politici beligerante…

- Cofondatorul Pink Floyd, Roger Waters, a fost criticat miercuri de Ucraina dupa ce a declarat in fața Consiliului de Securitate al ONU ca invazia Rusiei in țara vecina "nu a fost neprovocata", transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al țarii, a declarat ca furnizarea de catre SUA de armament avansat pentru Ucraina nu va determina Moscova sa negocieze cu Kievul, ci ”rezultatul va fi exact opus”, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres…