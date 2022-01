Stiri pe aceeasi tema

- La o zi dupa raspunsul SUA la solicitarile Rusiei, Moscova a declarat joi ca „este clar” ca Statele Unite nu nu a luat in considerare cerintele sale de securitate. Totuși, Kremlinul a pastrat ușa deschisa pentru continuarea dialogului in ceea ce privește tensiunile privind un eventual conflict la granița…

- Statele Unite au trimis miercuri raspunsul scris la cererile ample de securitate ale Rusiei, un pas cheie intr-un proces diplomatic fragil, in conditiile in care Rusia a organizat noi exercitii militare pe uscat si pe mare in apropierea Ucrainei, transmite Reuters, potrivit News.ro. Ministerul…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a anuntat miercuri ca SUA au transmis raspunsurile scrise la cererile Rusiei privind garantiile de securitate, ca parte a negocierilor pentru evitarea unei escaladari militare ruse impotriva Ucrainei, si a subliniat ca nu va exista nicio schimbare in politica…

- Inalți diplomați din Rusia și Statele Unite urmeaza sa se intalneasca vineri in Elveția pentru a discuta despre tensiunile tot mai mari in privința Ucrainei. Intalnirea vine dupa o ala serie de intrevederi intre oficiali de ambele parți din ultima saptamana, care nu a produs insa niciun rezultat, relateaza…

- La 24 de ore dupa prima runda de negocieri dintre Rusia și Statele Unite, aproximativ trei mii de soldați ruși au inceput, marți, exerciții militare cu armament real, inclusiv tancuri, in vestul Rusiei, in zonele apropiate de granița Ucraina, informeaza Reuters , care citeaza agenția de știri Interfax.…

- Statele Unite vor finanta proiecte care includ echipament de supraveghere si monitorizare pentru a consolida frontierele Ucrainei cu Rusia si Belarus, pe fondul tensionarii continue a relatiilor cu Moscova, a anuntat marti politia de frontiera ucraineana, potrivit Reuters. Este vorba despre…

- Statele Unite s-au declarat vineri pregatite sa discute propunerile Rusiei menite sa limiteze drastic in vecinatatea acesteia influenta americana si a NATO, dar au atentionat inca o data Moscova ca o invazie asupra Ucrainei ar avea consecinte ”masive”, potrivit AFP si Reuters. ”Suntem pregatiti sa discutam”,…

- Rusia va plati un pret mare pentru orice noua agresiune militara impotriva Ucrainei, au avertizat marti NATO si Statele Unite, la o reuniune organizata la Riga pentru a discuta despre posibilele motive ale Moscovei de a desfasura trupe in apropierea granitei cu Ucraina. Presedintele Vladimir Putin…