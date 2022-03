Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Directiei de Informatii Militare Franceze, generalul Eric Vidot, va demisiona dupa ce subalternii sai nu au furnizat informații precise despre planurile lui Vladimir Putin de a invada Ucraina. Presa franceza citeaza surse militare care indica ca generalului Eric Vidot i s-a cerut sa demisioneze,…

- Presa franceza relateaza ca seful Directiei de Informatii Militare Franceze, generalul Eric Vidot, isi da demisia, din cauza faptului ca departamentul sau nu a avut informatii concrete despre planurile Rusiei sa invadeze Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Serghei Narișkin, șeful SVR, serviciul de informații externe al Rusiei, a declarat, in cadrul unui eveniment la Moscova, ca Rusia „traiește acum un moment cu adevarat istoric, se decide soarta Rusiei, viitorul ei loc in lume”. BBC noteaza ca discursul ținut de șeful spionajului rusesc s-a axat pe suveranitatea…

- Rusia ar fi cerut ajutor militar Chinei, in contextul razboiului din Ucraina, susține presa occidentala. Prima informație in acest sens a aparut in publicația New York Times, de unde a fost preluata și de alte instituții media. Rusia ar fi cerut Chinei atat ajutor militar cat și economic. Una dintre…

- Șeful spionajului rus lanseaza o amenințare la adresa Occidentului și justifica invazia Rusiei in Ucraina, in cadrul celei mai recente declarații oficiale. Serghei Nariskin acuza vestul ca incearca "sa distruga" Rusia.

- Putin este gata sa negocieze cu conducerea Ucrainei cu privire la statutul neutru și la refuzul de a asigura armata în cazul vreunui raspuns din partea Kievului. Despre asta a anunțat purtatorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, în dupa-amiaza zilei de miercuri, 24 februarie…

- Dupa ce Rusia a lansat primele atacuri asupra Ucrainei, Klaus Iohannis a avut facut primele declarații oficiale in care explica poziția Romaniei in cadrul razboiului. Președintele țarii a condamnat „in numele Romaniei” atacul armat al Rusiei impotriva țarii vecine.

- Rusia are totul pregatit pentru un spectru larg de operatiuni militare in Ucraina si mai ramane doar ca presedintele Vladimir Putin sa decida ce va face, a declarat vineri seful serviciului norvegian de informatii militare, vice-amiralul Nils Andreas Sten