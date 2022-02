Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin va face declarații de presa dupa ședința Consiliului de Securitate al Federației Ruse unde va decide daca va recunoaște independența regiunilor separatiste ucrainene Lugansk si Donetk.

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, se intalneste, astazi, cu echipa sa de securitate nationala pe tema situatiei din Rusia si Ucraina, a declarat un oficial de la Casa Alba, citat de Reuters. Intalnirea a fost convocata la scurt timp dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a anuntat ca analizeaza…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat luni, la sedinta Consiliului de Securitate, ca va lua in considerare masuri referitoare la cererea sa de „garantii de securitate” suplimentare din partea Statelor Unite si a aliatilor lor, transmite The New York Times. Putin a convocat o sedinta de urgenta…

- Un dialog halucinant a avut loc, luni, intre Vladimir Putin și președintele Dumei de Stat de la Moscova, Serghei Narișkin, in ședința Consiliului de Securitate al Federației Ruse, care fusese convocata pentru a lua in discuție o rugaminte formulata cu doar o ora inainte de catre cei doi lideri autoproclamați…

- Consiliul de Securitate avea programata deja o reuniune joi pe tema crizei ucrainene si a acordurilor de la Minsk convenite in 2015, menite sa puna capat razboiului separatist. Reuniunea are loc pe fondul unor tensiuni mari, dupa ce Rusia a dislocat peste 100.000 de militari langa granitele Ucrainei,…

- Oleksei Danilov, secretarul consiliului de aparare al țarii vecine, a declarat ca Ucraina nu ia in considerare inchiderea spațiului aerian in urmatoarele ore tocmai pentru ca Rusia n-ar ataca pana vineri, relateaza site-ul ucrainean Obozrevatel . Consiliul de Aparare și Securitate al Ucrainei vine cu…

- Deputati ai grupului parlamentar al Partidului Comunist din Duma au adresat un apel catre seful statului rus pentru a lua in considerare recunoasterea "republicilor populare" Lugansk (LNR) si Donetk (DNR) ca state independente, noteaza RIA Novosti.Consiliul Dumei de Stat a decis sa examineze acest apel…

- Vladimir Putin este indrumat la tot pasul in privința politicii externe de trei oficiali. Serghei Șoigu, ministrul Apararii, Nikolai Patrușev, șeful Consiliului de Securitate rus, și Serghei Narișkin, directorul Serviciului rus de Informații Externe ar putea avea un rol semificativ in decizia liderului…