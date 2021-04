Stiri pe aceeasi tema

- La 23 aprilie se aniverseaza Ziua Fortelor Terestre – categorie de forte a Armatei Romaniei al carei patron spiritual si ocrotitor este ‘Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de Biruinta’. Traditia de a-l cinsti pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe ca patron spiritual si ocrotitor al Fortelor Terestre…

- OrtodoxeSf. Mare Mc. Gheorghe, purtatorul de biruinta; Sf. Mc. ValerieGreco-catoliceSf. Mare Mucenic GheorgheRomano-catoliceSs. Gheorghe, m.; Adalbert, ep. m.Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta, este sarbatorit de Biserica in ziua de 23 aprilie.Sfantul Gheorghe a fost fiu de parinti…

- Viceprimarul Sebastian Rusu s-a intalnit cu o delegație militara mixta romano - americana, constituita din specialiști de la Batalionul 1 CIMIC al Statului Major al Forțelor Terestre și de la Afaceri Civile SUA (US Civil Affairs). La intalnire au mai participat și reprezentanții Serviciului Voluntar…

- O intalnire care a avut ca tema pregatirea exercitiului NATO Defender-21 a avut loc, miercuri, la Primaria Brasov, intre reprezentantii autoritatii locale si o delegatie militara mixta romano-americana, constituita din specialisti de la Batalionul 1 CIMIC al Statului Major al Fortelor Terestre si de…

- In calendar ortodox 2021 , astazi, 6 martie 2021, este una dintre cele mai importante sarbatori religioase. Moșii de iarna, eveniment cunoscut și sub denumirea de Sambata Morților sau Sambata Lasatului Secului, marcheaza inceputul Sambetelor Morților, in numar de șapte, care se incheie in Saptamana…

- Astazi, in acordurile Fanfarei „Argeșul” la Școala de Instruire Interarme a Forțelor Terestre, in prezenta șefului Statului Major al Forțelor Terestre general maior Iulian Berdila și a vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș, Adrian Bughiu, cat si a altor invitați a avut loc festivitatea de absolvire…

- Biserica ramane institutia in care romanii au cea mai mare incredere, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS in luna februarie 2021. Potrivit cercetarii sociologice, 63% dintre romani declara ca au incredere in Biserica, in crestere cu…

- Azi, 22 februarie 2021, se implinescu 42 de ani de la decorarea drapelului de lupta al Diviziei "Marasestildquo;, cu prilejul implinirii a 100 de ani de la infiintare.Fosta Divizie "Marasestildquo;, actuala Brigada 9 Mecanizata Marasesti din Constanta este parte a Diviziei 2 Infanterie Getica si este…