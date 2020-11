Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Statului Major al Apararii, general-locotenent Daniel Petrescu, a declarat, joi, ca militarii romani au contribuit „semnificativ” in efortul national de combaterea pandemiei de coronavirus și vor continua sa iși indeplineasca angajamentele in menținerea statului Romaniei de aliat credibil in NATO.…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul locotenent Daniel Petrescu, s au intalnit miercuri, 11 noiembrie, la sediul MApN, cu seful Statului Major al Apararii din Republica Estonia, generalul maior Martin Herem. In cadrul discutiilor, oficialii…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca si seful Statului Major al Apararii, generalul locotenent Daniel Petrescu au avut duminica o videoconferinta cu militarii din teatrele de operatii si misiuni externe.Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, si seful Statului Major al Apararii,…

- Militarii romani raniti zilele trecute in Afganistan beneficiaza de cele mai bune ingrijiri medicale - l-a asigurat generalul Austin Scott Miller, comandantul misiunii "Resolute Support" din Afganistan, pe seful Statului Major al Apararii, general-locotenent Daniel Petrescu. Oficialul roman a avut joi…

- Pe timpul discutiilor, au fost abordate subiecte referitoare la capacitatea operationala a trupelor, principalele programe de inzestrare, dar si stadiul derularii operatiilor si misiunilor internationale. In cadrul vizitei oficiale efectuate la Washington, ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel…

- Generalul Nick Carter, 61 de ani, șeful Statului Major al Apararii al armatei britanice, acuza Rusia ca incearca sa destabilizeze țarile din intreaga lume raspandind informații false cu privire la vaccinurile impotriva coronavirusului, prin intermediul rețelelor sociale pe care le folosește, mesajele…

- Rusia incearca sa destabilizeze țarile din intreaga lume prin insamanțarea dezinformarii cu privire la vaccinurile impotriva coronavirusului care este distribuita rapid pe rețelele sociale, a avertizat șeful forțelor armate, conform The Guardian. Gen Sir Nick Carter, șeful Statului Major al Apararii,…

