Stiri pe aceeasi tema

- Romania a preluat joi, in cadrul unei ceremonii militare organizata in Terminalul pasageri al Portului Constanta, comanda gruparii navale permanente a NATO de lupta contra minelor SNMCMG - 2 (Standing NATO Mine Counter Measures Group 2), ce va fi exercitata timp de sase luni, in misiuni ce se vor desfasura…

- Seful Statului Major al Fortelor Navale, viceamiralul dr. Alexandru Mirsu, si comandantul Flotei, contraamiralul Mihai Panait, au inspectat joi, 9 ianuarie, puitorul de mine "Viceamiral Constantin Balescu" PM 274 si echipajul acestei nave, care, peste cateva zile, va prelua comanda gruparii navale permanente…

- Romania joaca un rol cheie in NATO si are o contributie esentiala la securitatea Marii Negre, a declarat joi a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa o intrevedere cu premierul roman Ludovic Orban, subliniind participarea tarii noastre la misiunile din Afganistan si Irak.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca CSAT a avizat cumpararea a cinci avioane F-16, ca general-locotenent Daniel Petrescu va fi noul sef al Statului Major al Apararii si ca la summitul NATO de la Londra, unde Romania va reitera importanta regiunii Marii Negre pentru

- In acest context, el a subliniat importanta regiunii Marii Negre in protejarea flancurilor estic si sudic ale NATO. ' Este necesara o discutie in cadrul Aliantei, care sa duca la formarea unei idei clare ca regiunea Marii Negre este la fel de importanta pentru securitatea europeana ca Marea Baltica',…

- Seful Statului Major al Fortelor Navale Romane a primit vizita oficiala a omologului sau ucrainian, miercuri, 6 noiembrie, la sediul institutiei din Bucuresti. In marja discutiilor oficiale, viceamiralul Alexandru Mirsu i a prezentat viceamiralului Ihor Voronchenko contributia Fortelor Navale Romane…

- La Constanta se incheie exercitiul NATO, NAPLES BLUEPRINT 2019 La Constanta se încheie joi un exercitiu NATO care s-a desfasurat, saptamâna aceasta, atât în România, cât si în Bulgaria. Obiectivul l-a constituit întelegerea capacitatilor operationale…

- Consecințele ofensivei militare turce din nordul Siriei sunt analizate azi de miniștrii apararii din tarile NATO. In prim plan se va afla și tema securitații in zona Marii Negre, unde Turcia dar și Romania joaca un rol important.