- The Romanian Army is able to carry out defense operations, in a national and allied context, in the event of the invocation of NATO's Article 5, Chief of Defense Staff (SMA) Daniel Petrescu said on Sunday. "(...) The Romanian Army is able to carry out defense operations, in a national and…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, va efectua luni o vizita in Romania, pentru a vizita comandamentul Diviziei Multinationale Sud-Est, care participa la exercitiul NATO Steadfast Defender 21, informeaza vineri Alianta Nord-Atlantica intr-un comunicat de presa. Secretarul general…

- Exercitiu NATO la Baza Aeriana Boboc Foto: mapn.ro. Baza Aeriana Boboc din Buzau a gazduit o noua etapa a unui amplu exercițiu la care au participat militari din mai multe țari. Reporter: Cristina Moise - Buna ziua! Militari români, americani, polonezi, olandezi și germani…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu, au discutat, miercuri, in cadrul unei videoconferinte desfasurate la sediul MApN, cu echipele de comanda ale structurilor dislocate in teatrele de operatii din Afganistan, Kosovo si…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu, vor participa marti, in Sala de Marmura a Palatului Cercului Militar National, la un eveniment dedicat veteranilor de razboi din Bucuresti, judetul Ilfov si din Republica Moldova.…

- În cursul zilei de ieri, 12 aprilie 2021, Șeful Statului Major al Apararii Regatului Unit al Marii Britanii a confirmat trimiterea a șase avioane de tipul super-jet înspre partea de est a Europei, acestea aparținând RAF.…

- Sprijinul aliat in consolidarea capabilitatilor de aparare, planificarea si desfasurarea exercitiului STEADFAST DEFENDER 21, precum si contributia Romaniei la operatiile si misiunile NATO s-au aflat printre subiectele abordate de seful Statului Major al Apararii, Daniel Petrescu, cu presedintele…